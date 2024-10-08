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Giriş Tarihi: 8.10.2024 14:14

Anadolu Adliyesinde duygusal veda töreni

Yargıtay üyeliğine atanan Anadolu 10. Ağır Ceza Başkanı Cengiz Doğan için bugün Anadolu Adliyesi’nde veda töreni düzenlendi. Törende yaptığı konuşmasında ailesine, çalışma arkadaşlarına ve tüm adliye personeline teşekkür eden Doğan, “Anadolu Adliyesi her zaman çalışmayı hayal ettiğim bir yerdi, kalbimde yeri ayrı kalacak” dedi. Duygusal anların yaşandığı törende Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Doğan’a çiçek hediye verirken Başsavcı vekili Ömer Kurtuluş Aksoy da plaket takdim etti. Ardından Doğan, kalabalık eşliğinde adliyenin bahçesinden alkışlarla uğurlandı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Anadolu Adliyesinde duygusal veda töreni

Yargıtay'dan 16 üyenin koltuğunun boşalmasının ardından, bu isimlerin yerine yeni üyeler belirlenmişti. İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan'ın Yargıtay'a atanmasının ardınsan Anadolu Adliyesi'nde veda töreni düzenlendi.

ANADOLU ADLİYESİ'NDE DUYGUSAL TÖREN

Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde görev yapacak olan Cengiz Doğan için bugün Anadolu Adliyesi'nin E Blok protokol alanında düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Törene Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya ile Doğan'ın eşi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 55. Hukuk Daire Başkanı Derya Zeydan Doğan başta olmak üzere tüm Başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve çok sayıda adliye personeli katıldı.

KOMİSYON BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Törende konuşma yapan Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, birlikte çalışmaktan büyük onur duydukları ve adaletin tesisine büyük katkılarda bulunan Doğan'ı uğurlamak için bir araya geldiklerini ifade etti. Ayrıca Komisyon Başkanı Kaya, adliyedeki görevi süresince hukukun üstünlüğüne ve adaletin tesisine olan katkıları için Doğan'a teşekkür etti.

"BU ADLİYE BENİM GENÇLİK HAYALİMDİ"

Yargıtay'a atanan Ağır Ceza Başkanı Cengiz Doğan ise, Anadolu Adliyesi'nin gençlik hayali olduğunu belirterek "Kurulduğundan beri bu adliyede görev yapmak için büyük hayaller beslemiştim. Bu adliyede 7 yıl görev yaptım ve güzel hizmetlerde bulundum. Kalbimde her zaman yeri farklı olacak. Tüm destekleri için aileme, arkadaşlarıma ve birlikte çalıştığım tüm adliye personeline teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Ankara'da her zaman bir kapınız olacak" dedi.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Törenin sonunda Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Doğan'a çiçek takdim etti. Başsavcı vekili Ömer Kurtuluş Aksoy da plaket takdim etti. Ardından yeni Yargıtay üyesi Cengiz Doğan, kalabalık eşliğinde adliyenin bahçesinden alkışlarla uğurlandı.

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Anadolu Adliyesinde duygusal veda töreni
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