AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ömer Çelik Filistin atkısı takarak basın açılması gerçekleştirdi. Recai Kutan'a başsağlığı dileyen Çelik, son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarına işaret ederek, "AK Parti Grubumuz, çocuklara karşı şiddetin araştırılması için TBMM'de, komisyon kurulması için girişimde bulunacak" dedi. Kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili Çelik sözlerine şöyle devam etti:Canımızı çok yakan bir takım şiddet olayları oldu. Bir kadın polisimiz şehit edildi. Geçtiğimiz günlerde iki kadın canice öldürüldü. Cumhurbaşkanımız MYK'daki açılış konuşmasında bu tabloya geniş bir yer ayırdı. Sıla bebeğin hayatını kaybettiğini öğrendik. Bunlardan dolayı çok üzgünüz. Siyasetin üzerine düşen görevler, infaz yasası ile ilgili düzenlemeler olsun hepsi gözden geçirilecektir.Cumhurbaşkanımızın verdiği net mesaj şudur: Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz. Bu eylemlerin cezasız kaldığına dair bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdiye kadar ortaya koyduğumuz çerçeve ve hassasiyetler konusunda yakın zamanda Cumhurbaşkanımız açıklamalar yapacaklar. Bu bizim en hassas olduğumuz konudur. Kadınlarımızın sokaklarda, iş yerlerinde rahatça hareket etmesi için şimdiye kadar ne yapıyorsak daha iyisini yapacağız. Kadınların güvenliği ülkemizin güvenliğidir, medeniyetin güvenliğidir. Cezasızlık algısının oluşmaması ve ortaya çıkmaması için MYK'da geniş bir gündem var. Adalet Bakanımız da bu çerçevede bilgi veriyor. AK Parti Grubumuz, çocuklara karşı şiddetin araştırılması için TBMM'de, komisyon kurulması için girişimde bulunacak.Çocukların istismarı adı altında kullanılan bazı uygulamalar varsa çocukları korumak konusunda çok kararlı ve acımasız olmalıyız. Siyasetçiler de yargı mensupları da bu konuda en yüksek hassasiyete sahiptir. Siber alanı güçlendiriyoruz. Külliye'de bir yapılanma kurulmasıyla ilgili çalışmalar var. Siber alanda da biz milli egemenliğe sahip çıkmalıyız. Hukuk devletinin egemen olmadığı bir alan düşünülemez. Çocuk sitesi ve iletişim kanalı gibi masum alanlarda ne yapıldığını net bir şekilde görmek zorundayız.