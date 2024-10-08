CHP’li belediye terör suçlusuna konser düzenledi

CHP'li Esenyurt Belediyesi "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Rojda Şensen'in katıldığı konser düzenledi. Bir süre önce PKK futbol turnuvasıyla gündeme gelen Esenyurt Belediyesi'nin terör örgütü sözcülüğüne bir yenisi daha eklendi. Belediye, 2009 yılında Diyarbakır'da katıldığı festivalde söylediği Kürtçe şarkı ile ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Şarkıcı Rojda Şenses için ilçede konser tertip etti. CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin terör örgütü propagandası yapılan futbol turnuvası nedeniyle 3 kişi tutuklanmıştı.