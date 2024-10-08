CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nde skandal atama: Çocukları LGBT destekçisi isme emanet ettiler!

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu başkanlığı yapan Kerem Kitay, CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in onayıyla Anaokullarından Sorumlu Koordinatör olarak göreve getirildi. Kitay'ın LGBT topluluğunun bir üyesi olduğu ve Instagram hesabında bu topluluğa ait bir bağlantının yer aldığı tespit edildi.

Söz konusu bağlantı üzerinden ulaşılan Mahu adlı topluluğun internet sitesinde, kendilerini "aşırı cinsel enerjilerini para karşılığında yeni doğan bebeğe veya damat ve geline iyi şans, sağlık, doğurganlık ve mutluluk getirebilen, eğer kendilerine hiç para verilmezse, herkese büyü yapabilen transseksüel kastı" olarak tanımladıkları görüldü.