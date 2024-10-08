Cudi Dağı’nda PKK’ya GÜRZ darbesi 55 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan titiz istihbarat çalışmaları sonucu gerçekleştirildi. Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütüne ait 55 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlar sonucunda, özellikle hava araçları ve zırhlı araçlara karşı etkili olan 10 adet M79 Isı Güdümlü Tanksavar Füze Mühimmatı ele geçirildi.

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Ele geçirilen mühimmat ve silahlar arasında şunlar da yer alıyor: "17 adet makineli tüfek, 1 adet 12.7 mm uçaksavar, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet TM 62 M anti tank mayını, 123 adet roketatar mühimmatı, 600 adet uçaksavar mühimmatı, 3.600 adet 7.62 mm PKMS Makineli tüfek mühimmatı, 5.700 adet hafif silah mühimmatı, 8 adet 81 mm havan mühimmatı, 500 metre saniyeli fitil ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme."

YERLİKAYA: GECE GÜNDÜZ DEMEDEN OPERASYONLARIMIZA DEVAM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,"Yılın 365 günü, 4 mevsim, gece gündüz demeden operasyonlarımıza devam ediyoruz. Terörle mücadelemiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.