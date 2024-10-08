Disiplin kurulu üyesi, genç kızı taciz etti

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki taciz ve istismar skandallarına bir yenisi daha eklendi.CHP Elazığ İl Başkanlığı yönetiminde Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hüseyin Baş'ın, İl Kadın Kolları'nda yönetim kurulu üyesi olan 20 yaşındaki Ş.Ö. isimli genç kızı defalarca taciz ettiği öne sürüldü.Genç kızı, Elazığ'daki bağ evine davet eden Baş'ın genç kıza istememesine rağmen yakınlaşıp, tacizde bulunduğu iddia edildi.Genç kızın durumu anlattığı CHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil ise tacize göz yumup, olayın gündeme gelmemesi için tacize uğrayan genç kıza ses kaydı attığı ortaya çıktı.CHP Elazığ İl Başkanlığı'nın geçtiğimiz ay düzenlediği Kapadokya gezisine katılan CHP Elazığ Disiplin Kurulu Üyesi Hüseyin Baş'ın, geziye katılan Kadın Kolları üyesi Ş.Ö'ye çok kez yakınlaştığı, gezinin devamında da defalarca taciz ettiği öne sürüldü. Durumdan rahatsız olan genç kızın korktuğu için suskun kaldığı belirtildi.Tacizle gündeme gelen Baş'ın, parti yönetimi tarafından istifasının istendiği belirtildi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve parti yönetimi ise sessizliğini koruyor.