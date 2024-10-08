İstanbul Adliyesi Başsavcısını karşıladı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek dün HSK'ya veda etti. Akın Gürlek bugün İstanbul Adliyesindeki Başsavcılık görevine başladı.

GÖREVİNE BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i karşılanmasına Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, Başsavcıvekilleri Ercan Devrim, Hacı Hasan Bölükbaşı, Güngör Karakoç, Bülent Başar, Mehmet Ali Kurt, Abdullah Akın Çiçek, Gökhan Şen, Abdurrahman Üşenmez, Orhan Aydın ve yeni atanan Başsavcıvekili Can Tuncay katıldı. Çok sayıda hakim ve savcılarda karşılama törenindeydi. Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, Akın Gürlek'e çiçek taktiminde bulundu.