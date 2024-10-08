‘İyi hal indirimi yeniden tartışılmalı’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MYK'da özellikle yargı reformuyla ilgili çalışmaları anlattı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, özetle şunları kaydetti:Kasten öldürme suçları, kasten yaralama suçlarında özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görüyoruz. Tüm bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Özellikle toplumu suçtan korumalıyız.Kamuoyunda duruşmadaki kılık kıyafeti nedeniyle indirim alan kişilerle ilgili hep eleştiri söz konusu oldu. Bu iyi hal indiriminin yeniden bir tartışılması gerekir. Kişinin işlediği suçun karşılığı bir cezayı alması önemli.Ceza aldıktan sonra da cezaevinde infaz sistemimizin özellikle caydırıcılığa, ıslaha yönelik olması lazım. Bu anlamda da ıslaha yönelik çok önemli çalışmalarımız var.