İYİ Parti’den CHP’ye olay gönderme: Vekil transferi sonrası ortalığı karıştıracak sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in rozetini takarak partisinin sıralarına ekledi. İYİ Parti kanadından CHP'ye çok sert tepki geldi.

NİMET ÖZDEMİR CHP'DE

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa ettikten sonra CHP sıralarına katıldı. Özdemir'in rozetini Özgür Özel taktı.

İYİ PARTİ'DEN SERT ÇIKIŞ: TRANSVEKİL…



İYİ Partili Mete Koca, Twitter hesabından çok sert bir paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi.

Koca, geçmişe vurgu yaptı, şu ifadeleri kullandı:

SİYASİ ETİK KANUNU ÇIKARTILMALI

CHP'nin 1977'de başlatmış olduğu #GüneşMotel olayı benzeri transferlerin zorlaştırılması gerekiyor.

Transfer olan Vekilin, Parlementoya mebus olarak seçildiği partiye, üyelerine, seçmenine ve her türlü zorlukla mücadele eden Teşkilat yöneticilerine karşı sorumluluğu vardır.

Bu tür "Transvekil" (transfer olan vekil)ler Türk Demokrasisi için yıkım taşlarıdır.