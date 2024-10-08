İzmir Körfezi’nde harekete geçiliyor... 15 maddelik manifesto

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu, İzmir körfezinin temizliği konusunda 15 maddelik 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı yayınladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararları Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak okudu. Bakan Yardımcısı Varank alınan kararların kente ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diledi. 'İzmir Körfezi'ne Nefes Seferberliği' ve 'Mavi Bir İzmir Körfezi' sloganı ile hazırlanan eylem planında öncelikli olarak körfezine ulaşan kirliliğin önlenecek. Bilim Kurulu tarafından hazırlanan acil ve kısa vadeli eylemler şöyle:1. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin çalışması sağlanacak.2. İç Körfeze ulaşan derelerde temizlik çalışması yapılacak.3. Körfeze gemi ve kara bağlantılı kaçak deşarjlar önlenecek.4. Arıtma tesislerine atık su taşıyan kanallarda temizlik ve bakım onarım çalışması yapılacak.5. Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'nin azot ve fosfor karbon parametrelerini de içerecek şekilde revize edilecek.6. Bulut Temelli Bilgi Paylaşım Sistemi" oluşturulacak.7. İzmir Körfezi izleme ağının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından genişletilecek.8. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin deşarj yerinin İç Körfeze en az etkisi olacak şekilde bilim kurulu görüleri doğrultusunda yeniden değerlendirilecek.9. İç körfeze ulaşan derelerde rüsubat ve sediment kontrolünün sağlanacak. Rüsubat kaynaklı kirliliğin azalması amacıyla seki, eşik, tersip bendi ve bunun gibi sistemlerin değerlendirilerek uygun olanların hayata geçirilecek.10. Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı kapsamında erken uyarı sistemlerinin kullanılabilirliği araştırılacak.11. Körfezdeki dip çamurunun su kalitesine etkisinin ortaya konularak körfezde dip taraması yapılacak alanların tespit edilmesi ve olası dip tarama faaliyeti sonucu çıkan tarama malzemesinin çevresel yönetimi sağlanacak.12. İzmir Körfezi'nde deniz suyunu filtre ederek beslenen su ürünlerine yönelik düzenlemeler yapılacak.13. İzmir Körfezi ekosisteminin daha iyi anlaşılmasına yönelik ayrıntılı araştırma ve izleme çalışmaları başlatılacak.14. Kirlilikle biyolojik mücadele ve derelerle denizin oksijenlendirilmesine yönelik dünyada ispatlanmış uygulama örneklerinin İzmir Körfezi'nde uygulanabilirliğini Bilim Kurulu değerlendirecek.15. Körfezi'n korunması, su verimliliği, deniz çöpleri vs konularında farkındalığın artırılması, bilinçlendirilmesi amacıyla sürekli eğitim yürütülecek.