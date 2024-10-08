Meclis'te "İsrail tehdidi" oturumu! TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in yayılması milli güvenlik sorunudur

.

"NETANYAHU BÖLGE HALKLARINI ATEŞ ÇUKURUNA ATIYOR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, oturumun konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in Gazze'yi veya Filistin'i işgal planlarını 1 yıllık geçmişe ait olduğunu düşünmek yanlıştır. Esasında geçtiğimiz yıldan itibaren devam eden ve nerede duracağı henüz belli olmayan bu sürecin devam eden tarihsel bir sürecin üçüncü halkası olduğunu ifade etmek isterim.