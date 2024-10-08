Milli Görüş önemli ismini kaybetti

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Milli Görüş hareketinin önde gelen isimlerinden Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kutan için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda isim taziye mesajı yayınladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında "Saadet Partisi'ne ve Milli Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum. Sayın Recai Kutan, siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yad edilecektir. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da başsağlığı mesajı yayınladı.Milli Görüş'ün kurucu isimlerinden olan Kutan 1930'da dünyaya geldi. 1947'de Malatya Lisesinden, 1952'de ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu.Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle 1974'te siyasi çalışmalarına başlayan Kutan,16, 20. ve 21. Dönem Malatya Milletvekili olarak TBMM'de yerini aldı. 1996-1997 arasında 54. Erbakan Hükümeti'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmış ve D-8'in (Developing 8) kuruluş aşamasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile birlikte mücadele vermiştir.Fazilet Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Saadet Partisinin Kurucu Genel Başkanı olan Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ESAM Genel Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.Recai Kutan için taziyeler dün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde kabul edildi. Diğer taraftan Kutan'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.