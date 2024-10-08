MİT’ten Suriye’de nokta operasyon: Türkiye’de canlı bomba eylemine hazırlanan PKK’nın sözde sorumlusu Hezal Belge etkisiz!

2004'te örgütün kırsal kadrolarına katılan Jinda Gundikramo kod adlı Hezal Belge, Irak'ın kuzeyinde uzun yıllar PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu olarak faaliyet gösterdi.

Örgüt üst yönetimi tarafından 2015'te PKK/YPJ Derik Kadro Cezaevi Sorumlusu olarak görevlendirildi ve Suriye sahasına geçen terörist, 2019'da PKK/YPJ içerisinde Suriye/Derik, Rumeylan, Kamışlı hattında sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. 2024'te PKK/YPG içerisinde Amude'de sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren terörist, "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride aranıyordu.





CANLI BOMBA EYLEMİ YAPMAYA ÇALIŞTI

Terörist kadın, PKK'nın Suriye'deki kadın askeri kanadı YPJ'ye bağlı olarak Suriye halkını örgütleyerek, terör örgütüne katılımlarını sağlama faaliyetlerini organize ederken, aynı zamanda Türkiye'ye geçerek canlı bomba eylemi yapma planını örgüt üst yönetimine kabul ettirdi. Ancak, teröristin eylem planı Türk güvenlik güçlerince tespit edildi.

Teröristin, birçok eylem denemesini güvenlik güçlerinin Türkiye'deki aktif önleyici tedbirleri nedeniyle gerçekleşmedi. Terörist, her seferinde eylemi ileri bir tarihe erteledi. Türkiye'de canlı bomba eylemi planlaması nedeni ile MİT, PKK'lı teröristi, öncelikli hedef listesine koydu. MİT'in uzun süren takibi neticesi teröristin son olarak Amude'de olduğu tespit edildi. Alınan anlık istihbaratla hareketleri adım adım takip edilen terörist, Suriye/Amude'de düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.