Üsküdar-Samandıra metro hattında faciadan dönülmüş

Üsküdar –Samandıra Metro Hattı'nda 22 Nisan'da yaşanan kazanın gece metroda kimse yokken meydana gelmesi sebebiyle muhtemel bir facianın yaşanmadığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Metro İstanbul sorumluluğundaki Üsküdar- Samandıra Metro Hattı'nın Üsküdar Fıstıkağacı istasyonunda 22 Nisan gecesi iki trenin çarpışması sonucunda kaza meydana geldi. Kazayla ilgili olarak İBB ilk etapta, "teknik arıza" derken, sonrasında ise "zorunlu bakım çalışması" açıklaması yapıldı. Kaza sonrasında 72 saat süren çalışmaların ardından metro seferleri normale döndü. Kazayla ilgili çalışma başlatan İBB rapor hazırladı.Raporda, pazar gününü pazartesiye başlayan gece 02.00 sıralarında M5 hattının Fıstıkağacı istasyonunda Hat-2 peron bölgesinde, kısıtlı manuel modda duran Tren-05'e, Üsküdar'dan tam otomatik gözetimsiz modda gönderilen Tren-23'ün temasıyla kazanın yaşandığı belirtildi. Kazayla ilgili kurtarma çalışmalarının 25 Nisan saat 05.30'a kadar sürdüğü, trenlerin manevraya uygun hale getirilerek parklandırıldığı belirtilen raporda, kaza anında trenlerden birisinin 19.5 metre sürüklendiğinin belirlendiği ve kazanın gece olmasının olası bir faciayı önlediği kaydedildi. Olayda her iki trende tüm araçlar arası kuplör (vagon bağlantı düzeneği), cer motor bağlantı kutuları, tırmanma önleyiciler, araçlar arası bağlantı kabloları, körük bölgeleri, araç kapıları, çarpışma tarafındaki otomatik kuplörler, alt ekipmanların hasar aldığı ifadelerine yer verilen raporda ayrıca kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Raporda ayrıca tren kaynaklı kazaya sebebiyet verebilecek herhangi bir arızanın olmadığı ifade edilerek, "Kazaya sebep olabilecek nedenlerin belirlenmesi için sinyal sistemi ve operasyonel kayıtların da incelenmesi gerekmektedir" görüşlerine yer verildi.