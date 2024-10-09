Haberler Gündem Haberleri Adalet Bakanı Tunç: Cezasızlık algısı ortadan kalkacak
Giriş Tarihi: 9.10.2024 12:32 Son Güncelleme: 9.10.2024 12:37

Adalet Bakanı Tunç: Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de yapılan AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Yapılması planlanan Yargı Reformu Paketi hakkında konuşan Bakan Tunç, "Bahsettiğiniz cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uyuglamaları, iyi hal indiriminin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu Yargı Reformu Strateji Belgemizde bir sonuca bağlanacak" ifadelerini kullandı.

İHA
Adalet Bakanı Tunç: Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Yapılması planlanan Yargı Reformu Paketi hakkında konuşan Tunç, paketin ceza adaleti sisteminini sağlamlaştırmaya yönelik olacağını söyledi. Yapılması planlanan yargı reformu hakkında bilgi veren Tunç, "Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili hazırlıklarımız son aşamada. Bir yıllık çalışmanın sonucu bu. Bütün taraflarla, yargı camiasıyla, vatandaşlardan gelen görüşler sonrasında oluşturduğumuz Yargı Reform Belgesi. Bunun içerisinde ceza adalet sisteminin etkinliğini daha da tahkim edecek düzenlemeler olacak. Bahsettiğiniz cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uyuglamaları, iyi hal indiriminin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu Yargı Reformu Strateji Belgemizde bir sonuca bağlanacak" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Tunç: Cezasızlık algısı ortadan kalkacak
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