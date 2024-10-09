Haberler Gündem Haberleri Meclis’te samimi diyalog! Başkan Erdoğan topu A Haber muhabirine attı: Rüya cevap versin
Giriş Tarihi: 9.10.2024 17:05 Son Güncelleme: 9.10.2024 17:11

Meclis’te samimi diyalog! Başkan Erdoğan topu A Haber muhabirine attı: Rüya cevap versin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Grup Toplantısı sonrası kendisine sorulan “DEM Parti’yle de işbirliğine açık olduğunuzu söylediniz. Onlar somut adım bekliyor. Somut adım gelir mi sizden?” sorusuna "Rüya cevap versin" diyerek konuyu A Haber muhabiri Rüya Akkuş’a yönlendirdi. Rüya Akkuş,” Somut adım beklemeksizin siyasetteki ılımlı havayı sürdürelim” yanıtını verdi. Akkuş’un verdiği yanıt sonrası Erdoğan, "Rüya cevabı verdi” dedi.

Meclis’te samimi diyalog! Başkan Erdoğan topu A Haber muhabirine attı: Rüya cevap versin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti ile ilgili kendisine yöneltilen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A DEM SORUSU

Erdoğan, Grup Toplantısı sonrası kendisine sorulan "DEM Parti'yle de işbirliğine açık olduğunuzu söylediniz. Onlar somut adım bekliyor. Somut adım gelir mi sizden?" sorusuna "Rüya cevap versin" diyerek konuyu A Haber muhabiri Rüya Akkuş'a yönlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'DEM Parti' sorusunda A Haber Rüya Akkuş'u işaret etti

'RÜYA CEVAP VERSİN'

Rüya Akkuş," Somut adım beklemeksizin siyasetteki ılımlı havayı sürdürelim" yanıtını verdi. Akkuş'un verdiği yanıt sonrası Erdoğan, "Rüya cevabı verdi" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meclis’te samimi diyalog! Başkan Erdoğan topu A Haber muhabirine attı: Rüya cevap versin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA