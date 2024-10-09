Meclis’te samimi diyalog! Başkan Erdoğan topu A Haber muhabirine attı: Rüya cevap versin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti ile ilgili kendisine yöneltilen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A DEM SORUSU
Erdoğan, Grup Toplantısı sonrası kendisine sorulan "DEM Parti'yle de işbirliğine açık olduğunuzu söylediniz. Onlar somut adım bekliyor. Somut adım gelir mi sizden?" sorusuna "Rüya cevap versin" diyerek konuyu A Haber muhabiri Rüya Akkuş'a yönlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'DEM Parti' sorusunda A Haber Rüya Akkuş'u işaret etti
'RÜYA CEVAP VERSİN'
Rüya Akkuş," Somut adım beklemeksizin siyasetteki ılımlı havayı sürdürelim" yanıtını verdi. Akkuş'un verdiği yanıt sonrası Erdoğan, "Rüya cevabı verdi" dedi.
Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası kendisine sorulan bir soruya "Rüya cevap versin" diyerek konuyu A Haber muhabiri Rüya Akkuş'a yönlendirdi.— Sabah (@sabah) October 9, 2024
Akkuş'un verdiği yanıt sonrası Başkan Erdoğan, "Rüya cevabı verdi." dedi. pic.twitter.com/jfjcoNfdkX