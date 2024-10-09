Meclis’te samimi diyalog! Başkan Erdoğan topu A Haber muhabirine attı: Rüya cevap versin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti ile ilgili kendisine yöneltilen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.