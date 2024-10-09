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Giriş Tarihi: 9.10.2024

Başkan’ın özel kalem müdürü İstanbul’dan

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Başkan’ın özel kalem müdürü İstanbul’dan
Geçtiğmiz günlerde CHP Genel Merkezinde yerel seçimler koordinasyon merkezinde yönetici olarak görev yapan Ramazan Tezcan'ı İzmir'e transfer edip önce genel sekreter yardımcısı ardından da genel sekreter olarak görevlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çok koşulacak bir transfere daha imza attı.




Tugay, yerel seçimlerde CHP'den Adalar Belediye Başkan aday adayı olan Esra Huri Bulduk'u Özel Kalem Müdürü olarak atandı. Bulduk'un önümüzdeki süreçte Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına getirileceği ve bu alanda çalışmalar yapacağı öne sürüldü.
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Başkan’ın özel kalem müdürü İstanbul’dan
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