Beyoğlu Belediyesi’nde skandal atama

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu başkanlığı yapan Kerem Kitay, CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in onayıyla Anaokullarından Sorumlu Koordinatör olarak göreve getirildi. Kitay'ın LGBT topluluğunun bir üyesi olduğu ve Instagram hesabında bu topluluğa ait bir bağlantının yer aldığı tespit edildi. Söz konusu bağlantı üzerinden ulaşılan Mahu adlı topluluğun internet sitesinde, kendilerini "aşırı cinsel enerjilerini para karşılığında yeni doğan bebeğe veya damat ve geline iyi şans, sağlık, doğurganlık ve mutluluk getirebilen, eğer kendilerine hiç para verilmezse, herkese büyü yapabilen transseksüel kastı" olarak tanımladıkları görüldü. AK Parti'li Meclis Üyesi Emre Bozkuş, Beyoğlu Belediye Meclisi toplantısında, CHP Gençlik Kolları'nda görevli bir LGBT destekçisinin belediyede çalıştırılmaya başlandığını belirterek duruma tepki gösterdi. Başkan İnan Güney'in, işe alımlarda tarafsız davranacağına dair söz vermesine rağmen, bu sözünü tutmadığını ifade eden Bozkuş, " Bu ahlaksızlığa hep beraber dur diyelim" dedi. Bozkuş şunları söyledi:"Bu kişi bizim aile yapımızı ya da öğretmenlerimizi mi temsil ediyor? Çocuklarımızı ne olduğu belli olmayan sapkın fraksiyonlara sempati devşiren kişilere mi emanet edeceğiz? Bu atamanın sonuçlarını hiç düşündünüz mü? Bu şahsın yetiştirdiği çocukların gelecekte hemcinsine karşı sapkın düşünceler geliştirmeyeceğini nereden bilebiliriz? Anaokulu çağındaki yavrularımızı LGBT'ye yönlendirmekteki temel motivasyonunuz nedir? Fonladığınız bu şahıs İstanbul gençliğine sapkın fikirlerini aşılamak gayesini güderken; Beyoğlu'nda staj mı yapmaktadır? Bozkuş, ailelerin, çocuklarını anaokullarına gönderirken, ideolojik propagandaya maruz kalmalarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Belediye yönetiminin derhal bu yanlıştan dönmesi gerekmektedir" diye konuştu.