Bilal Erdoğan: Batı, İsrail’in soykırımında doğrudan suç ortağı

"KONUŞMAK ÖNEMLİ AMA BOYKOT DA ÖNEMLİ"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımla dünyada insanlık vicdanının uyanışa geçtiğini söyledi.

Dünyada adaletsizlik, zulüm, kan ve gözyaşının çoğaldığını belirten Erdoğan, Filistin'e, Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası hukukun olduğu bir dönemde Hiroşima ve Nagazaki'ye atılanın dört misli bomba atıldığını kaydetti.

Bilal Erdoğan, Batı'nın Afrika'daki soykırımları "medeniyet görmemiş halklar" arasında yaşanan olaylar olarak tanımladığını belirterek, "Şimdi soykırımın bir tarafında Batı'nın göz bebeği İsrail var. Her zaman destekçisi oldukları, hiç toz kondurmadıkları, her türlü Birleşmiş Milletler kararlarını uygulamadan hayatına devam eden İsrail, zulümlerine devam ediyor. Dünya da buna karşı bir şey yapmıyor." diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Batı, İsrail'in soykırımını sahiplendi, doğrudan suç ortağı noktasına gelmiş durumda. Önümüzdeki dönemde yapılacak yargılamalarda sadece İsrail'in değil, İsrail'in soykırıma devam ettiğini bilerek verilen silahların tedarikçilerin de yargılanması kaçınılmaz olacaktır ve olmalıdır. Yoksa son dönemi kan, gözyaşı görmüş milletlerin huzura kavuşması mümkün olmayacaktır."

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin tek başına İsrail'le ticareti kestiğine dikkati çekerek, "Hangi ekonomiste sorsanız Türkiye'nin yapmaması gereken bir şey. Çünkü 3 milyar doların üzerinde bir yıllık cari fazladan vazgeçiyoruz. Cari açık sorunu olan bir ülkeyiz. Peki, 50 küsur İslam ülkesi -İsrail'le ticareti olmayanların zaten ticareti yok- hepsi İsrail'le ticareti kesse o zaman bir etkisi olur mu? Elbette ki olma ihtimali daha yüksek ama bunu yapan tek ülke Türkiye oldu." ifadelerini kullandı.