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Giriş Tarihi: 9.10.2024 17:01

CHP İzmir İl Başkanı'nın İBB ziyareti krize neden oldu! Masayı yumrukladı...

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun geçtiğimiz günlerde bazı il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmiş olması CHP İzmir il yönetim kurulunda gerginliğe neden oldu. İddiaya göre konuyu yönetim kurulu toplantısında gündeme getiren İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın, geçtiğimiz haftalardaki il kadın ve gençlik kolları seçimleriyle ilgili kendilerine uyarıda bulunan İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’na sert tepki gösterdi. Çağın’ın ayrıca Aslanoğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptığı destek ziyaretinde tüm il yönetimini götürmediği için de yüklendiği öne sürüldü. Hatta Çağın’ın bu sırada masayı da yumrukladığı iddia edildi. Aslanoğlu’nun bir ara Çağın’a “Beni tehdit mi ediyorsunuz?” dediği, Çağın’ın ise, “Nasıl anlarsanız anlayın” diye karşılık verdiği de iddialar arasında yer aldı.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
CHP İzmir İl Başkanı’nın İBB ziyareti krize neden oldu! Masayı yumrukladı...

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıda Şenol Aslanoğlu'nun, il yönetim kurulundaki bazı üyelerin il gençlik ve kadın kolları seçimlerindeki tutumlarıyla ilgili eleştirilerde bulunup bazı üyeleri uyardığı ifade edildi.

Bunun üzerine söz alan İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın'ın ise, Aslanoğlu'na adeta ateş püskürdüğü kaydedildi. Çağın'ın bir ara elini masaya da vurarak. "İl kongrelerinde nasıl davranacağımızı, kime oy vereceğimizi size soracak değiliz. Siz kimsiniz de bize böyle konularda dayatmada, psikolojik baskıda bulunuyorsunuz. Bir daha sakın bize psikolojik baskı yapmaya çalışmayın" dediği öne sürüldü.

"ASIL SİZ İL YÖNETİCİLERİ ARASINDA AYRIM YAPIYORSUNUZ"

Çağın'ın Aslanoğlu'nun sorunlu olan ilçe yönetimleriyle ilgili çalışma yapacaklarını ve ilçe başkanlıklarını toparlayıp barıştıracaklarını söylemesiyle ilgili olarak da, "Başkanım siz ilçe başkanlıklarını toparlamaya çalışacağınıza önce kendi il yönetiminizi toparlayın. En son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarete giderken neden sadece 3-5 il yöneticisini götürdünüz? Neden tüm il yöneticilerini götürmediniz? Bu yaptığınız doğru değil. İl yöneticileri arasında ayrım yapamazsınız. Siz önce bizim aramızda ayrım yapmayın" dediği öne sürüldü.

NASIL ANLARSANIZ ANLAYIN

Aslanoğlu'nun bir ara Çağın'a "Beni tehdit mi ediyorsunuz?" dediği, Çağın'ın ise, "Nasıl anlarsanız anlayın" diye cevap verdiği de iddialar arasında yer aldı.

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CHP İzmir İl Başkanı'nın İBB ziyareti krize neden oldu! Masayı yumrukladı...
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