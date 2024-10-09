CHP İzmir İl Başkanı’nın İBB ziyareti krize neden oldu! Masayı yumrukladı...

"ASIL SİZ İL YÖNETİCİLERİ ARASINDA AYRIM YAPIYORSUNUZ"

Çağın'ın Aslanoğlu'nun sorunlu olan ilçe yönetimleriyle ilgili çalışma yapacaklarını ve ilçe başkanlıklarını toparlayıp barıştıracaklarını söylemesiyle ilgili olarak da, "Başkanım siz ilçe başkanlıklarını toparlamaya çalışacağınıza önce kendi il yönetiminizi toparlayın. En son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarete giderken neden sadece 3-5 il yöneticisini götürdünüz? Neden tüm il yöneticilerini götürmediniz? Bu yaptığınız doğru değil. İl yöneticileri arasında ayrım yapamazsınız. Siz önce bizim aramızda ayrım yapmayın" dediği öne sürüldü.