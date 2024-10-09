CHP İzmir İl Başkanı’nın İBB ziyareti krize neden oldu! Masayı yumrukladı...

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıda Şenol Aslanoğlu'nun, il yönetim kurulundaki bazı üyelerin il gençlik ve kadın kolları seçimlerindeki tutumlarıyla ilgili eleştirilerde bulunup bazı üyeleri uyardığı ifade edildi.
Bunun üzerine söz alan İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın'ın ise, Aslanoğlu'na adeta ateş püskürdüğü kaydedildi. Çağın'ın bir ara elini masaya da vurarak. "İl kongrelerinde nasıl davranacağımızı, kime oy vereceğimizi size soracak değiliz. Siz kimsiniz de bize böyle konularda dayatmada, psikolojik baskıda bulunuyorsunuz. Bir daha sakın bize psikolojik baskı yapmaya çalışmayın" dediği öne sürüldü.
"ASIL SİZ İL YÖNETİCİLERİ ARASINDA AYRIM YAPIYORSUNUZ"
Çağın'ın Aslanoğlu'nun sorunlu olan ilçe yönetimleriyle ilgili çalışma yapacaklarını ve ilçe başkanlıklarını toparlayıp barıştıracaklarını söylemesiyle ilgili olarak da, "Başkanım siz ilçe başkanlıklarını toparlamaya çalışacağınıza önce kendi il yönetiminizi toparlayın. En son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarete giderken neden sadece 3-5 il yöneticisini götürdünüz? Neden tüm il yöneticilerini götürmediniz? Bu yaptığınız doğru değil. İl yöneticileri arasında ayrım yapamazsınız. Siz önce bizim aramızda ayrım yapmayın" dediği öne sürüldü.