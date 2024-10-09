CHP’li İzmir belediyesi Körfez’i kaderine terk etti! Bakanlık acil eylem planı hazırladı: Başkan Tugay imza atmadı

Çevre Bakanlığı'nın öncülüğünde 35 bilim insanının hazırladığı ve imzaladığı; balık ölümleri ile kirliliğin önüne geçecek İzmir Körfezi ile ilgili eylem planına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın iki gün geçmesine rağmen hala imza atmadığı ortaya çıktı.

Eylem planında Körfezin temizlenebilmesi için tüm kurumlar gibi İzmir Büyükşehir Belediyesinin de sorumlulukları belirlenmişti.