Firari FETÖ’cüden göçmen kaçakçılığı

Adana'da 2018'de sonuçlanan FETÖ'ye ilişkin 11 gazetecinin yargılandığı davada 9 yıl hapse mahkûm olan Yüksel Evsen, Almanya'da ortaya çıktı. Evsen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya'ya yerleşmek isteyenler için videolar çekip paylaştı. Büyük ilgi görünce de bu işten para kazanmayı tercih etti. işteyim.com adlı bir site açan Evsen, iş ilanları hakkında bilgi almak isteyenlerden 100 Euro para talep ediyor. Bu kişi için uygun iş arayışının ardından şartları tutarsa bu kez vize danışmanlığı adı altında binlerce Euro alınıyor. 'Ben Yüksel Acil Görüşme' hattını arayanlar ise yarım saat için 300 Euro ödüyor. Almanya güzellemesi yaptığı videolarıyla da sosyal medyada ilgi çekmeye çalışan Evsen, "Dileyen herkesi Almanya'ya göç ettiren sistemimiz" ifadelerini kullandığı bir videosunda, 'Para kazanmak isteseydim müteahhitlik yapardım. Ama insanoğlu hem para kazanmak hem de güldürmek istiyor. 4 yılda yüzlerce aileyi Almanya'ya göç ettirdik' iddiasında bulunuyor. Son olarak göçteyim.com adlı bir site kurduğunu duyuran Evsen, bu site ile vize danışmanlığı, okul bulma, iş bulma vaat ediyor ve Almanya'daki resmi kurumlarla özel anlaşmaları olduğunu ileri sürerek, "Göç etmek isteyen herkesi göç ettirme hedefimiz var" ifadelerini kullanıyor. Yüksel Evsen ile ilgili internette tepki dolu onlarca mesaj bulunuyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı Evsen'in "umut tacirliği" yaptığını dile getiriyor.