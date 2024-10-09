Gençlerimizin dijital dehlizlerde yitip gitmesine seyirci kalamayız

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.Son günlerde milletçe yürek yakan olaylara şahit olduk. Önceki ay Eskişehir'de cami avlusundaki kişilere yönelik menfur bir saldırı oldu. Ardından İstanbul'da bir polis memuru alçakça şehit edildi. Geçen cuma günü iki genç kız vahşi bir cinayete kurban gitti. Dijital platformlardan yayılan cerahat, sapkın akımlar, uyuşturucu illeti, alkol belası, televizyon dizilerinin özendirdiği mafya kültürü, infaz ve ıslah sistemindeki boşluklar bu acıların yaşanmasında rol oynadı. Bu vakaların ekseriyetinde fail de mağdur da gençlerden oluşuyor. Millet ve devlet olarak, bu hadiselerin önüne geçecek adımlar atılmadığı takdirde Batılı ülkelerin karşılaştığı sıkıntılarla yüzleşme kaçınılmaz.Gençlerimizi modern popüler kültürün insafına terk edemeyiz. Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız. Milletimizi asırlardır sarsılmadan ayakta tutan milli ve manevi değerlerimiz, bu mücadelede en büyük destekçimiz olacaktır. Üniversitelerimizin daha fazla sorumluluk alması, kendilerine emanet edilen gençlerimize daha fazla sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle gençlerimizin milli kimlik inşasına üniversitelerimizin katkı vermesi gerekiyor. Teröre, uyuşturucuya, alkol bağımlılığına, sapkın akımlara, suç çetelerine kaybettiğimiz her gencin vebali hepimizin üzerindedir. Önümüzdeki dönemi, tüm bu sorunların üzerine daha kararlı gittiğimiz, gereken adımları atıp netice aldığımız bir döneme tahvil etmek istiyoruz. Öte yandan Başkan Erdoğan dün Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Bakanı Gurbangulu Berdi-muhammedov'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Tülay Karakaş, Dilek Yıldız Özkan ve Gökhan İnce.Gökhan Güven ve Selim İnançlı.Muhammed Sohaib JamalSolajia ve Hüseyin Arslan.: Gül Şimşek ve Hilmi Burak Kandilci.Kadir Ataş veRümeyza Kazancıoğlu.Fatih Süheyl Ezgü, Leyla Tümer, İlyas Okur, Gürsel Biberoğlu, Rıdvan Murat Öktem ve Uğur Ünal.: Barış Salihoğlu ve Ahmet Yozgatlıgil.: Mehmet Kale ve Hüseyin Dalgar.Ersin Alabeyoğlu ve Orhan Uzun.: Mehmet Fatih Kaya.Mücahit Sami Küçüktığlı.Fatma Çiçek Derman.ülkeler rektör seçimlerinden diğer konulara kadar pek çok başlıkta üniversitelerle ilgili ülkemize özgürlük dersi vermeye kalktılar. Ama bize en üst perdeden ahkâm kesenlerin, Gazze soykırımında nasıl tavır takındıklarını hepimiz gördük. Gazze soykırımı, siyonist lobinin dünyanın en prestijli üniversitelerini de tahakkümü altına aldığını bir kez daha göstermiştir. Öyle utanç verici olaylara şahitlik ettik ki 'Gazze'de soykırım var' diyen öğrenciler polis şiddetine maruz bırakıldı, yerlerde sürüklendi. Filistin için gösterilere izin veren rektörler istifa ettirildi. Siyonist sermayenin bağış fon adı altında dünyanın en iyi üniversitelerine hükmettiği ortaya çıktı.BAŞKAN Erdoğan, Külliye'de, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının ardından, İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın çektiği fotoğraflardan oluşan Ayasofya Fotoğrafları Sergisi'ni ziyaret etti.üniversitelerine yakışan, kısa vadede bilimsel yayınlarda ülkemizin ilk 10 arasına girmesini sağlamaktır. İnşallah sizlerin de gayretleriyle bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. TEKNOFEST Adana'da gördüğümüz manzara, bu noktada bizlerin umutlarını daha da artırdı. 2002'de 76 olan yükseköğretim kurumu sayısı bugün 208'e ulaştı. Yükseköğretim bütçesini 2002 yılındaki 2.4 milyar liradan 2024'te 341 milyar liraya getirdik.