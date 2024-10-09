Gezi davasında dosya mütalaaya gönderildi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 28 Eylül 2023 tarihinde ceza alan 8 sanıklı davada, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onamıştı. Sanıklardan Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay'ın ise mahkumiyet kararları bozmuş ve tutuklu bulunan Yapıcı ve Altınay için adli kontrolle tahliye kararı verilmişti.

DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin yeniden yargılandıkları davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya sanık avukatları ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü avukatı katıldı.

YAPICI'NIN ASLİYE CEZADAKİ DOSYASI GELDİ

Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada Mücella Yapıcı'nın, "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıp beraat ettiği ve kararın kesinleştiği dosyanın mahkemeye gönderildiğini kaydetti.

MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ

Söz verilen avukatlar, eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.