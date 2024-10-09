HKÜ öğrencisi Mert Can Altun, Başkan Erdoğan’a eserini takdim etti

Mert Can Altun, böylesine önemli bir etkinlikte Başkan Erdoğan'a eserini arz etmenin kendisi için unutulmaz bir an olduğunu dile getirerek, "Bu an, sadece benim için değil, tüm engelleri aşarak hayallerine ulaşmak isteyen herkese bir ilham kaynağıdır" dedi. Engeline rağmen sanata olan tutkusunu yapay zeka teknolojileriyle birleştirerek çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Altun, eserinin Cumhurbaşkanı tarafından takdir edilmesinin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ve çalışmalarına daha büyük bir azimle devam edeceğini vurguladı.