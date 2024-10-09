‘İsrail emperyalistlerin tetikçisi’

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, kapalı oturum öncesi TBMM önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri ile Meclis'te temsil edilen bazı siyasi partilerden milletvekilleri de katıldı. Turan "Ortadoğu'daki bu ateş bir an önce söndürülmeli, azgın işgalciler durdurulmalıdır. Eğer bu yapılmazsa Ortadoğu'daki ateş tüm dünyayı yakacaktır. Katiller sanık sandalyesinde olacakken kongre salonlarında hayâsızca alkışlanıyor. İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör şebekesidir. Emperyalistlerin tetikçisidir" dedi. AA