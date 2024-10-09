İzmirli Taha’nın takımına TEKNOFEST’te ikincilik ödülü

81 il, 100 ülke, 13 bin finalist, 790 binden fazla takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı arasından Türkiye Kapsayıcılık Takımı Türkiye İkincisi olarak İzmir'e büyük bir gurur yaşattı. Taha Arben Vurgun, Türkiye Kapsayıcılık Takımı ile Turizm Teknolojileri alanında katıldıkları "Inclusive Tour" projesiyle Türkiye İkincisi olarak ödülünü Adana'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi Ödül Töreni'nde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve Türkiye Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın elinden aldı. Taha Arben Vurgun, Sözer Vurgun, Seda Keskin Vurgun, Ahmet Büyüktopbaş ve Elif Büyüktopbaş'tan oluşan Kapsayıcılık Takımı İzmir'e büyük bir gurur yaşattı.

TAKIM OLARAK 6. KUPAMIZI ALDIK

Takım olarak 6. kupalarını almanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Taha Arben Vurgun, duygularını SABAH ile paylaştı. Taha Arben Vurgun, "InclusiveTour, engelli bireyler ve özel ihtiyaç gruplarına yönelik olarak geliştirilen yenilikçi bir mobil platformu. Bu proje, turizm alanındaki erişilebilirlik sorunlarına çözüm getirerek, engelli bireylerin ve ailelerinin seyahat deneyimlerini iyileştirmeyi hedefliyor. InclusiveTour sayesinde, kullanıcılar otel, restoran ve turistik alanların erişilebilirlik durumlarını önceden öğrenip planlarını bu doğrultuda yapabiliyorlar. Dünya genelindeki gönüllülerin katkılarıyla sürekli güncellenen haritalar sayesinde, herkesin engelsiz bir seyahat deneyimi yaşaması mümkün hale geliyor" dedi.

ENGELLERİ ORTADAN KALDIRIYOR

Vurgun, "Bu proje, sadece teknolojik bir başarı olmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal farkındalığı artırarak engelleri ortadan kaldırıyor. InclusiveTour, adalet, merhamet ve iyilik gibi evrensel değerler doğrultusunda herkes için kapsayıcı bir dünya yaratmayı amaçlıyor. Engelleri aşmak için attığımız bu adım, insanlık adına önemli bir ilerleme kaydediyor. Engeller kalkıyor, dünya herkese açılıyor" şeklinde konuştu.