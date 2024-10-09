Kanarya adaları açıklarında 4 ton kokain ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı düzenlenen operasyonun ardında.İspanyol Narkotik Polisi ile hemen temasa geçti. Devam eden görüşmelerde, geminin hareketleri detaylı olarak incelendi ve önemli bilgilere ulaşıldı.

GEMİ HAREKETLERİ İNCELENDİ

RAS isimli gemi, 19 Temmuz 2024'ten bu yana Tanzanya bayrağı taşıyarak çeşitli duraklar yaptı. 28 Temmuz'da İstanbul Zeytinburnu açıklarından ayrılan gemi, 9-10 Ağustos tarihlerinde Fas'ın Kazablanka şehrinde kısa bir mola verip Sierra Leone'ye geçti. 21 Ağustos'ta Freetown açıklarında demirleyen gemi, 11 Eylül'e kadar orada kaldı. Ardından kuzeye yönelen gemi, Gine ile Gine-Bissau karasularında bekledikten sonra 21 Eylül'de Bissau limanına demirledi ve 22 Eylül'de ayrıldı. İskenderiye Limanı'na doğru seyrederken geminin, 4 Ekim'de Kanarya Adaları yakınlarında İspanyol ve Fransız güvenlik güçlerince durdurulduğu ve uyuşturucunun ele geçirildiği tespit edildi.

KOKAİNİN GÜNEY AMERİKA'DAN GETİRİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılan analizler, ele geçirilen uyuşturucunun Güney Amerika ülkelerinden "hayalet" gemilerle (AIS sinyali olmayan gemiler) getirildiğini ve Atlas Okyanusu'nda Gine ya da Moritanya açıklarında RAS gemisine aktarıldığını gösteriyor. Uyuşturucunun Avrupa'ya sevk edilmesinin planlandığı değerlendiriliyor.