MİT, Suriye’de canlı bombayı etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPJ içerisinde Amude bölgesinde sözde sorumlusu ve Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride olan Hezal Belge'yi Suriye'de düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi. Örgütün kadrolarına 2004'te katılan terörist Belge, 2015'te örgüt üst yönetimi tarafından PKK/YPJ Derik Kadro Cezaevi Sorumlusu olarak görevlendirildi. Suriye sahasına geçen terörist, 2019'da PKK/YPJ içerisinde Suriye/Derik, Rumeylan, Kamışlı hattında, 2024'te ise PKK/YPG içerisinde Amude'de sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. Kadın terörist, PKK'nın Suriye'deki kadın askeri kanadı YPJ'ye bağlı olarak Suriye halkını örgütleyerek eleman toplamaya çalışırken, bir yandan da Türkiye'ye geçip canlı bomba eylemi yapma planını örgüt üst yönetimine kabul ettirdi. Ancak terörist, eylem planı yapamadan etkisiz hale getirildi.