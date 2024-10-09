Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

2024 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden Profesör John Hopfield (91) ve Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nden Profesör Geoffrey Hinton'un (76) "Yapay sinir ağlarıyla makine öğrenimini mümkün kılan keşifleriyle" Nobel Fizik Ödülü'nü almaya hak kazandığını duyurdu. Hopfield'ın verilerdeki görüntü ve diğer örüntü türlerini depolayıp yeniden yapılandırabilen bir ilişkisel bellek ortaya çıkardığı, "Yapay zekâanın babası" olarak nitelendirilen Hinton'un ise verilerdeki özellikleri otonom olarak bulabilen ve resimlerdeki belirli öğeleri tanımlama gibi görevleri yerine getirebilen bir yöntem bulduğu belirtildi. İki bilim insanının, 11 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 1.1 milyon dolar) tutarında ödülü paylaşacağı kaydedildi.