Discord’da kız çocuğuna şantaj görüntülerini paylaşmıştı: O rezil tutuklandı

E.N.B.'nin ifadesinin psikolog eşliğinde Cumhuriyet savcısı tarafından alınırken söz konusu görüntüleri 'Halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon yapan' 18 yaşındaki T.D. ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.