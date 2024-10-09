Discord’da kız çocuğuna şantaj görüntülerini paylaşmıştı: O rezil tutuklandı

Sosyal medya uygulaması Discord üzerinden kız çocuğunun tehdit edildiği görüntülerin paylaşılması üzerine Siber Daire Başkanlığı harekete geçmişti. Görüntüleri inceleyen ekipler videonun kurgu olduğunu tespit ederken, görüntülerde yer alan E.N.B. adlı çocuk evinde muhafaza altına alınmıştı.
E.N.B.'nin ifadesinin psikolog eşliğinde Cumhuriyet savcısı tarafından alınırken söz konusu görüntüleri 'Halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon yapan' 18 yaşındaki T.D. ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANDI
T.D., soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli buradaki sorgusunun ardından 'Şantaj', 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek', 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' suçlarından tutuklandı.