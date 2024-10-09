Yeni yuvamız dört dörtlük

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremzede aileler yapılan deprem konutlarına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan İslahiye'de yapılan TOKİ konutlarından şimdiye kadar 2 bin 700'ü hak sahiplerine teslim edildi. Konteyner kentlerde veya kiralık evlerde kalan aileler konutlara yerleşmeye devam ediyor.Eşi Lütfiye Kılıç ile birlikte Kırıkçalı Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutlarına taşınan emekli madenci Ahmet Kılınç (77) konutlardan çok memnun olduklarını belirterek, "Konutlar çok sağlam ve güzel inşa edilmiş. Binalar çok yüksek katlı değil. Ferah ve rahat bir mimariye sahip. Allah cumhurbaşkanımızdan bakanlarımızdan ve diğer devlet büyüklerimizden razı olsun" dedi. Lütfiye Kılınç (64) ise "Devletimiz bizi aç ve açıkta koymadı, bütün ihtiyaçlarımız karşılandı" diye konuştu. Depremde 3 katlı aile apartmanları yıkılan emekli esnaf Mustafa Uzkar da (65), "Dünyada bu ölçekte büyük bir afeti yaşayan ve bunun altından rahatlıkla kalkabilen bir ülke yoktur. Allah'a şükür her şey dört dörtlük bir şekilde yapıldı. Bundan iyisi can sağlığıdır" dedi. Taşındıkları evlerini çok beğendiğini söyleyen Fatma Uzkar (65) ise, "Evimiz çok güzel, kendimiz yaptırsak bu kadar güzel yapamazdık" diye konuştu. İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ise, ilçede yaklaşık 2 bin konutun yılbaşına kadar teslim edileceğini söyledi.