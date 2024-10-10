Discord’un ardından sıra diğerlerine geldi... ‘Hepsinin yakın takibindeyiz’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a erişimin engellenmesi kararı verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığını belirterek; bu içerikleri kaldırmayan ve yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında ilgili kanun gereğince yaptırımlar uygulanacağını hatırlattı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili çalışmaların son aşamada olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son istişarelerin yapılacağını bildiren Tunç şöyle dedi: "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu tüm bunlar Yargı Reformu Strateji Belgemizde sonuca bağlanacak. Bu konuda o hedefler doğrultusunda da yasamayı ilgilendiren hususlar Meclis'in gündemine gelecek." Tunç, son dönemdeki kadın cinayetleri ile ilgili de "Kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Kadınlarımızın şiddetten korunmasıyla ilgili, kadına karşı işlenen suçları artırmıştık. Bunları daha etkin uygulanma noktasındaki çabalarımızı da sürdürmenin gayreti içinde olacağız" dedi.Tunç, Discord isimli sosyal medya platformuna erişim engeli getirilmesine ilişkin, "İnternette Suç İşlenmesinin Önlenmesine Dair Kanun var. Bu kanun gereğince özellikle internet medyası üzerinde işlenen suçların önlenmesi ile ilgili yaptırımların daha da artırılması. O konudaki sosyal medya şirketlerinin ülkemizin hukuk sistemine saygı göstermesi lazım" diye konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise sosyal medya platformları ve Discord'a ilişkin sorulara şu yanıtı verdi: "Oralar tamamen kapalı bir sistem, siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz. Maalesef birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmamış olsa biz bugün Discord'a erişim engeli getirdiğimiz için 'yasakçı zihniyetle' itham edilecektik. Bugün bu olaylar oldu herkes kapatılmasını istiyor. O zaman bütün toplum kesimleriyle beraber hareket etmemiz lazım. Bu Discord, kendi bilgilerini, IP adresleri, içerikler dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik. Burada toplumdaki algıyı da beraber yürütmemizde fayda var. Discord'u kapattık diye çok ciddi bir memnuniyet var. Ama 1 hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı. BTK'nin 'güvenliweb.org' diye adresimiz var. Çağrı merkezimiz 141 var. Buraya gelen talepler üzerine gereğini yapıyoruz." Uraloğlu, "Çok net bir şekilde toplumu korumayla ilgili her türlü adımı atacağız. Ben net olarak söylemeyeyim şura şuradır diye ama hepsini yakın takipteyiz" dedi.Öte yandan, TBMM Genel Kurulu'nda, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon seferberlik anlayışla yürütülecek çalışmalar sonrası devlet kurumlarına yol haritası olacak bir rapor hazırlayacak.