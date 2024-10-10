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Giriş Tarihi: 10.10.2024 22:34

Emine Erdoğan'dan Namazgah Camisi paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da açılan Namazgah Camisi'nin hayırlı olmasını diledi

DHA
Emine Erdoğan’dan Namazgah Camisi paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve eşi Linda Rama ile birlikte bugün Namazgah Camisi'nin açılışını yaptıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Balkanların en büyük camisi olan bu eserin, sadece ibadethane olarak değil, sosyal bir merkez olarak da hizmet verecek olması memnuniyet verici. İki ülkenin kardeşliğinin timsali olan caminin, Tiran'ın kültürel ve sosyal yapısında da önemli bir yer edineceğine yürekten inanıyorum."

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Emine Erdoğan'dan Namazgah Camisi paylaşımı
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