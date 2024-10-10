Emine Erdoğan’dan Tiran’da Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı’na ziyaret

Resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Linda Rama ile ilk olarak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nu ziyaret ederek, burada düzenlenen programı izledi.

Program, "Kutlama Günü" adlı halk dansları gösterisi ile başladı. Klarnet ve kemanla "Kaba" performansının sahnelendiği etkinlikte, Iso Polifonik Orkestrası eşliğinde solo şarkı performansı sunuldu, ayrıca "shqipe" dans ve çağdaş bale gösterileri de yer aldı.

Programda lider eşlerine, Ulusal Opera, Bale ve Folklorik Ansambl Müdürü Abigeila Voshtina, Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Sözcüsü Kristjan Koroveshi ve Bakanlık yetkilisi Kamela Banushi eşlik etti.