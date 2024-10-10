Lübnan’dan tahliye edilen sivilleri taşıyan 2 Türk gemisi Beyrut Limanı’ndan ayrıldı

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, dün Lübnan'a insani yardımları ulaştıran amfibi gemilere Beyrut Limanı'nda yüklerin boşaltılmasının ardından siviller alınmaya başlandı.

Tahliye kapsamında TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek sivillerin bindirilme işlemi tamamlandı.

Çoğunluğu Türk olan siviller ile Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülke vatandaşlarının da alındığı iki gemi, Beyrut Limanı'ndan ayrıldı.

Lübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında limandan ayrılan amfibi gemileri, 2 firkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönüşe geçti.