Lübnan’dan tahliye operasyonu! TCG Sancaktar Mersin’e ulaştı

"VATANIMIZDA OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Kente getirilenlerden Eyüp Sabri Kırgız, gazetecilere, tahliye operasyonuna katılan ekiplerin kendileriyle yakından ilgilendiğini anlatarak, "Onlar da 36 saattir uyumuyorlar. Uyumadılar ama bizi çocuk gibi uyuttular, yemeğimizi, suyumuzu yanımıza koydular. Herkese çok teşekkür ediyorum. Vatanımızda olmak çok güzel bir duygu. Allah vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, AFAD'ın girişimiyle toplanan 300 ton insani yardım malzemesini önceki gün Beyrut Limanı'na ulaştırmıştı.

Yüklerin boşaltılmasının ardından sivillerin tahliyesini gerçekleştiren amfibi gemileri, 2 firkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönüşe geçmişti.