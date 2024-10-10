MSB’den Lübnan’daki Türklerin tahliyesine ilişkin açıklama: Vatandaşlarımızı alan gemilerimiz bugün Mersin’e ulaşacak

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ateş Serbest 2024 Faaliyeti'nin Seçkin Gözlemci Günü münasebetiyle Millî Mücadelemizde önemli rol oynayan Polatlı'da icra ettiğimiz Millî Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı'na hoş geldiniz.

Bu vesileyle, Millî Mücadelemizin merkezi olan Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yılını da şimdiden kutluyor, başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla kara, deniz, hava ve siber alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığını her geçen gün artırmaktadır.

Bu kapsamda, Ateş Serbest 2024 Faaliyeti;

- Kahraman ordumuzun ateş gücünün ulaştığı üstün seviyeyi ve personelimizin hedefe yönelik reaksiyon ve ateş kabiliyetlerini göstermek,

- Envanterdeki silah ve sistemlerini özellikle genç personele tanıtmak,

- Kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla 8-11 Ekim tarihleri arasında Polatlı'da icra edilmektedir.

Söz konusu faaliyette F-16 savaş uçağından taarruz helikopterine, Fırtına obüslerinden hava savunma sistemlerine, tanksavar silahlardan SİHA'lara, tanklardan keskin nişancı atışlarına kadar muhtelif çap ve tesirdeki sistemlerin atışları başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Diğer yandan,

- Romanya'da Sarmis tatbikatı başarıyla icra edilmiştir.

- Birleşik Arap Emirliklerinde Falcon Strike,

- Yunanistan'da NATO Elektronik Harp Denemeleri,

- Fransa'da Cutaway,

- Pakistan'da Indus Shield,

- Konya'da Millî Anadolu Ankası,

- Aliağa'da Müşterek Hava Savunma,

- Kırklareli'de Türkiye-Ürdün Tabur Görev Kuvveti Komuta Yeri,

- Kocaeli'de Yıldırım Seferberlik tatbikatları gerçekleştirilmektedir.

13-25 Ekim tarihleri arasında;

- Yunanistan'da Aegean Seal Mayın Karşı Tedbirleri,

- Güney Kore'de Çok Uluslu Mayın Harbi,

- Almanya ve Belçika'da Steadfast Noon,

- Edirne'de Yıldırım Seferberlik tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca; Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştirecek Oruç Reis gemisine refakat ve koruma sağlayacak Deniz Kuvvetlerimize ait TCG GEDİZ, TCG GÖKOVA ve TCG ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ gemilerinden teşkil edilen Somali Deniz Görev Grubu 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızı selamlayarak Somali'ye seyrine başlamıştır.