Haberler Gündem Haberleri O öğrenci SABAH’a konuştu! Bu an tüm engellilere ilham olacak
Giriş Tarihi: 10.10.2024 09:48

O öğrenci SABAH’a konuştu! Bu an tüm engellilere ilham olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yapay zekâyla oluşturduğu eserini hediye eden engelli öğrenci Mert Can Altun’un hikâyesine SABAH ulaştı. SP+distoni tanılı Mert Can Altun yüzde 90 engelli bir birey. Orta halli bir ailenin oğlu olan Mert Can çocukluğundan beri ağır fiziksel engellerle mücadele ediyor. Buna rağmen eğitimi başarıyla tamamlayan Mertcan 3 yıl önce de üniversite sınavına girip Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü kazandı. 6 Şubat 2023’te asrın deprem felaketini yaşadı. Birçok akrabasını kaybetti. Ancak hiçbir engel Mertcan’ı sarsamadı. Resim tutkunu olan Mertcan yapay zekâ kullanarak dillere destan eserler üretti. Mert Can’ın eserleri Avrupa’nın en prestijli galerilerinden biri olan Amsterdam’daki "The Grey Space in the Middle" sanat galerisinde bile sergilendi.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
O öğrenci SABAH’a konuştu! Bu an tüm engellilere ilham olacak

Mert Can eserinde deprem felaketi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çocuğun elini tuttuğu duygusal anı ölümsüzleştirmek istediğini söyledi. Asrın felaketiyle ilgili birkaç eser çalıştığını söyleyen Mertcan "Sadece içimden geldiği için böyle bir çalışma hazırlamıştım. Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edileceğini bilimiyordum" dedi.

SABAH'a konuşan Mert Can Altun, böylesine önemli bir etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eserini arz etmenin kendisi için unutulmaz bir an olduğunu dile getirerek "Çok duygulandım. Bu an, sadece benim için değil, tüm engelleri aşarak hayallerine ulaşmak isteyen herkese bir ilham kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bana çok teşekkür etti" dedi.

Engeline rağmen sanata olan tutkusunu yapay zeka teknolojileriyle birleştirerek çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Altun, eserinin Cumhurbaşkanı tarafından takdir edilmesinin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ve çalışmalarına daha büyük bir azimle devam edeceğini vurguladı.



REKTÖR DERELİ: BÜYÜK BİR GURUR
Mert Can Altun'un bu önemli anındaki heyecanını paylaşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise "Üniversitemizin İletişim Fakültesi öğrencisi Mert Can Altun'un akademik yıl açılışında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a eserini arz etmesi, hem engellerin aşılması için sürekli çalışan üniversitemiz, hem de engelleri aşabilen tutkulu genç yeteneklerimizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı açısından büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Mert Can, yapay zekâ teknolojilerini sanatsal bir vizyonla birleştirerek, engellerin asla hayallerin önüne geçemeyeceğini bir kez daha hepimize göstermiştir" diye konuştu.



HAYALİ BİLİM KURGU ÇEKMEK
HKÜ'de tam burslu öğrenim gören Mert Can'ın en büyük hayali bir bilim kurgu filmi çekmek. Mert Can "En kısa zamanda bir işe girip kendime gelişmiş bir bilgisayar almak istiyorum. Şu anda Göbeklitepe ile ilgili bir bilim kurgu filmi çekme hayalim ve hedefim var. Bu hedef için senaryo derslerinde kendini geliştirmeye devam ediyorum" dedi.

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O öğrenci SABAH’a konuştu! Bu an tüm engellilere ilham olacak
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