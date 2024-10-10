O öğrenci SABAH’a konuştu! Bu an tüm engellilere ilham olacak

Mert Can eserinde deprem felaketi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çocuğun elini tuttuğu duygusal anı ölümsüzleştirmek istediğini söyledi. Asrın felaketiyle ilgili birkaç eser çalıştığını söyleyen Mertcan "Sadece içimden geldiği için böyle bir çalışma hazırlamıştım. Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edileceğini bilimiyordum" dedi.
SABAH'a konuşan Mert Can Altun, böylesine önemli bir etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eserini arz etmenin kendisi için unutulmaz bir an olduğunu dile getirerek "Çok duygulandım. Bu an, sadece benim için değil, tüm engelleri aşarak hayallerine ulaşmak isteyen herkese bir ilham kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bana çok teşekkür etti" dedi.
REKTÖR DERELİ: BÜYÜK BİR GURUR
Mert Can Altun'un bu önemli anındaki heyecanını paylaşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise "Üniversitemizin İletişim Fakültesi öğrencisi Mert Can Altun'un akademik yıl açılışında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a eserini arz etmesi, hem engellerin aşılması için sürekli çalışan üniversitemiz, hem de engelleri aşabilen tutkulu genç yeteneklerimizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı açısından büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Mert Can, yapay zekâ teknolojilerini sanatsal bir vizyonla birleştirerek, engellerin asla hayallerin önüne geçemeyeceğini bir kez daha hepimize göstermiştir" diye konuştu.
HAYALİ BİLİM KURGU ÇEKMEK
HKÜ'de tam burslu öğrenim gören Mert Can'ın en büyük hayali bir bilim kurgu filmi çekmek. Mert Can "En kısa zamanda bir işe girip kendime gelişmiş bir bilgisayar almak istiyorum. Şu anda Göbeklitepe ile ilgili bir bilim kurgu filmi çekme hayalim ve hedefim var. Bu hedef için senaryo derslerinde kendini geliştirmeye devam ediyorum" dedi.