O öğrenci SABAH’a konuştu! Bu an tüm engellilere ilham olacak

SABAH'a konuşan Mert Can Altun, böylesine önemli bir etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eserini arz etmenin kendisi için unutulmaz bir an olduğunu dile getirerek "Çok duygulandım. Bu an, sadece benim için değil, tüm engelleri aşarak hayallerine ulaşmak isteyen herkese bir ilham kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bana çok teşekkür etti" dedi.