Şehit babasına hakaret eden Can Ataklı’ya 10 ay hapis cezası

Pençe-Kilit bölgesinde 12 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Türkiye şehitlerini ebediyete uğurladı. Gazeteci Can Ataklı ise şehit babasına hakaret etti. Ataklı Youtube yayınında "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" ifadelerini kullanmıştı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Ataklı hakkında yürütülen soruşturma sonunda "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti.