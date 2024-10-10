Şehit Sefer Alan son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak bölgesinde yürütülen Pençe Kilit Harekatında terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma sonucu Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan şehit oldu. Şehidin naaşı memleketi Elazığ'a getirilerek öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

İmam-ı Azam Camiindeki törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerefoğulları ve Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, şehidin ailesi ve yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl müftüsü İrfan Üstündağ tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Alan'ın naaşı Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyündeki aile mezarlığına defnedildi.