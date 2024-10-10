Skandal atamayla gündeme gelen LGBT’li yönetici istifa etti

CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in onayıyla Anaokullarından Sorumlu Koordinatör olarak göreve getirilen CHP İstanbul Gençlik Kolları'nda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu başkanı ve LGBT topluluğunun bir üyesi olan Kerem Kitay istifa etti. LGBT gruplarına üye olduğu belirtilen Kitay'ın Instagram hesabında bu topluluğa ait bir bağlantının yer aldığı tespit edildi.Söz konusu bağlantı üzerinden ulaşılan Mahu adlı topluluğun internet sitesinde, kendilerini "aşırı cinsel enerjilerini para karşılığında yeni doğan bebeğe veya damat ve geline iyi şans, sağlık, doğurganlık ve mutluluk getirebilen, eğer kendilerine hiç para verilmezse, herkese büyü yapabilen transseksüel kastı" olarak tanımladıkları görüldü. Skandal atama dolayısıyla sosyal medyadan büyük tepki alan Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuzun çalışma yaşamı, insanların kimliğine, inancına göre değil liyakatine göre işlemektedir" denildi. Belediye'nin sahip çıktığı Kitay ise LGBT üyesi olduğunu kabul ederek görevinden istifa etti.