Son dakika | Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın’a silahlı saldırı olayında yeni gelişme

Son dakika haberi... Milli takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'ın 26 Eylül tarihinde silahla yaralanmasına ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.
7 şüpheli hakkında tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hazırlanan fezlekede, Serhat Akın'ın yaralanmasının parçalı kemik kırığı boyutunda olup, hayat fonksiyonlarına etkisinin adli tıp kurumu raporuna göre ağır nitelikte olduğu vurgulandı.
YURTDIŞINDAN GELEN TALİMAT...
Beykoz Başsavcılığı soruşturması kapsamında, yurtdışından gelen talimat üzerine birden fazla kişinin fikir ve eylem birliği içerisinde olay öncesi ve sonrası hareket ettiği, daha önceden olay mahallinde keşif yapıldığı ve bu keşfin kamera kayıtlarından tespit edildiği saptandı.
Olayda gizliliği sağlamaya yönelik olarak maske ve kaskın kullanıldığı, ateş eden şüpheli ile mağdur arasındaki mesafenin 3-4 metre olduğu, yakın bir mesafeden 3 el ateş edildiği belirlendi. Eylemin tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirdiği anlaşıldı.
Müşteki Serhat Akın'ın silahla vurulması eylemi için, 2024 yılı içinde Kumburgaz'da işlenen bir başka kasten öldürme suçundan da yakalaması bulunan firari şüpheli H.Ş nin O. D, O. M ve E. Ü ye talimat vererek suçu azmettirdiği kaydedildi.
"TABANCA VE MASKELERİ TEMİN ETTİĞİ SAPTANDI"
Şüpheli O.D nin E. den aldığı tabancayla müştekiye ateş ettiği, O. M' nin olay yerine motosikletle gelip O.'yu iştirak edip kaçmasını sağladığı, E.Ü'nün olaydan önce şüpheliler O.M ve O.D ile birlikte olay yerinde keşif yaptığı ve olayda kullanılan tabanca ve maskeleri temin ettiği saptandı. İ.T nin olaydan kaçan şüphelilerin saklanmasına yardım etmek ettiği belirtildi.
M.A nın, eylemin gizliliğini sağlamak için şüpheli O. nun olay esnasında kullandığı kaskı temin ettiği, Y.G nin olayın azmettiricisi olan H.Ş den aldığı ve bu işin karşılığı olarak değerlendirilen 250.000 TL parayı şüpheliler O.D ve O.M ye teslim etmek suretiyle olaya iştirak ettikleri vurgulandı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği fezleke sonrası, önümüzdeki günlerde şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılması bekleniyor.