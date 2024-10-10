Son dakika | Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın’a silahlı saldırı olayında yeni gelişme

"TABANCA VE MASKELERİ TEMİN ETTİĞİ SAPTANDI"

Şüpheli O.D nin E. den aldığı tabancayla müştekiye ateş ettiği, O. M' nin olay yerine motosikletle gelip O.'yu iştirak edip kaçmasını sağladığı, E.Ü'nün olaydan önce şüpheliler O.M ve O.D ile birlikte olay yerinde keşif yaptığı ve olayda kullanılan tabanca ve maskeleri temin ettiği saptandı. İ.T nin olaydan kaçan şüphelilerin saklanmasına yardım etmek ettiği belirtildi.