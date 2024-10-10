Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeci ruh anayasada hala gizli
Giriş Tarihi: 10.10.2024 11:22 Son Güncelleme: 10.10.2024 11:47

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeci ruh anayasada hala gizli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "82 Anayasasının birçok siyasal ve toplumsal sorunların kaynağında büyük payı olduğunu hepimiz biliyoruz. Artık Türkiye'nin darbelerin ürünü olan bu anayasadan kurtulma vakti gelmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeci ruh anayasada hala gizli

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

82 Anayasasının birçok siyasal ve toplumsal sorunların kaynağında büyük payı olduğunu hepimiz biliyoruz. Artık Türkiye'nin darbelerin ürünü olan bu anayasadan kurtulma vakti gelmiştir.

Darbeci ruh anayasada hala gizli. Sadece metin değişmesi yetmez.

Demokrasinin en büyük düşmanı imtiyaz ve istisnalardır. Bu anayasa yapım sürecinde imtiyaz ve istisnaların ortadan kaldırılması, demokratik kurumların millet anlayışı içerisinde yeniden gözden geçirilmesi demektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeci ruh anayasada hala gizli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA