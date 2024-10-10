TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeci ruh anayasada hala gizli

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

82 Anayasasının birçok siyasal ve toplumsal sorunların kaynağında büyük payı olduğunu hepimiz biliyoruz. Artık Türkiye'nin darbelerin ürünü olan bu anayasadan kurtulma vakti gelmiştir.

Darbeci ruh anayasada hala gizli. Sadece metin değişmesi yetmez.

Demokrasinin en büyük düşmanı imtiyaz ve istisnalardır. Bu anayasa yapım sürecinde imtiyaz ve istisnaların ortadan kaldırılması, demokratik kurumların millet anlayışı içerisinde yeniden gözden geçirilmesi demektir.