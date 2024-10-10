TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar: Gazze’de, Batı Şeria’da ve Lübnan’da ateşkes sağlanmalı

Gazze'de akan kanın durması için bir an önce ateşkes görüşmelerinin başlaması gerektiğini, bu konuda Fransa'nın tarihine yaraşır şekilde öncü olmasını beklediklerini ifade eden Akar, "İnsan hakları, evrensel değerler konusunda Fransa'nın ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Bizim için Fransa'nın yeri ayrı ve önemli. Çünkü sizlerle diplomatik, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz 600 yıllık bir geçmişe dayanıyor. NATO içerisinde de müttefik olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fransa'da 400 bine yakını çifte vatandaş olan yaklaşık 1 milyon Türk var. Yanlı ve olumsuz kararların engellenmesinde ilk şart diyaloğun artırılmasıdır." diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Türkiye'nin uzun süredir birçok terör örgütüyle aynı anda mücadele ettiğini belirten Akar, bu mücadelede hiçbir şekilde uluslararası hukuka aykırı bir durum olmadığının, Birleşmiş Milletler'in ilgili maddeleri çerçevesinde sınırların güvenliğini sağlamakta azimli ve kararlı olduklarının altını çizdi. Akar, "Ülkemize karşı kullanılan PKK, YPG, PYD, DEAŞ gibi örgütlerin hepsine karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadele devam edecek." dedi.