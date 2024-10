Vatanımıza göz dikenin hevesini kursağında bırakırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi. İşte konuşmanın satırbaşları:Bölgemizde hemen her gün yeni bir eşiğin aşıldığı bu gerilimi çok yakından takip ediyor, devletimizin ve milletimizin güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Türkiye'yi şimdiye kadar bölgesel gerilimlerden hep uzak tuttuk, yangına benzin dökenlerden değil, söndürmeye çalışanlardan olduk. Türkiye ne yapılmak istendiğinin gayet farkındadır. Nihai hedefin neresi olduğunu da çok net görebiliyoruz. Netanyahu ve cinayet şebekesi ham hayaller görmekte ve çok tehlikeli bir maceraya atılmaktadır. Biz Türkiye'nin güvenliğinden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun bölgemiz ve topraklarımız üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye yayılmacı hevesleri, vatan topraklarına dikilen kem gözleri, kabaran işgalci niyetleri kursaklarda bırakacak kudrete ziyadesiyle sahiptir. Açık ve net söylüyorum, 'vaat edilmiş topraklar' hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır.1 yıl önce İsrail'in devlet olmak ile terör örgütü olmak arasında bir tercihle karşı karşıya olduğunu ifade etmiştim. O günden bugüne İsrail, Gazze'de son asrın en vahşi soykırımını yaparak siyonist bir terör örgütü gibi hareket etti. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İsrail bir siyonist terör örgütüdür. Gazze kasabı, siyonist Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'ne davet edilmesi, dakikalarca ve defaatle ayakta alkışlanması tarihte kara bir tablo olarak asla unutulmayacak. Tarih elinde on binlerce çocuğun, kadının, sivilin kanı olan bir canavarı ayakta alkışlayanları asla ve asla affetmeyecek. Biz de her fırsatta ve platformda bu ikiyüzlülüğü deşifre edeceğiz. İspanya, Norveç, Slovenya başta olmak üzere, baskılara rağmen ilkeli duruş sergileyen tüm ülkeleri, soykırım cephesi karşısında insanlık cephesinde yer alan tüm halkları, özellikle de vicdan sahibi üniversiteli gençleri yürekten tebrik ediyorum.Hamas'ın Gazze'de verdiği destansı mücadelenin aynı zamanda Türkiye için de olduğunu çok iyi biliyoruz. Filistin halkının soykırım şebekesi karşısında, aynı zamanda insanlığı da savunduğunu, Müslümanların izzetini de savunduğunu çok ama çok iyi biliyoruz. Ülkemizde birileri Hamas'a terör örgütü iftirası atarken biz soykırımın ilk günlerinde hiç kimseden çekinmeden "İşte bunun için Hamas, Filistin'in Kuvayı Milliye'sidir" dedik. İlk gün nerede duruyorsak 1 yıldır aynı yerde yalpalanmadan, korkmadan, ürkmeden sapasağlam duruyoruz. İlk gün vatandaşlarımızı neye karşı uyarıyorsak bugün de aynı risklere dikkat çekiyoruz. 1 yıldır olduğu gibi bugün de biz herkes için barış, herkes için özgür Filistin diyoruz. Filistinli kardeşlerimize insani yardımlarımızı daha da artıracağız.Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından AK Parti'ye katılan Konya'nın Yalıhüyük ve Hüyük, Trabzon'un Vakfıkebir ve Arsin, Ağrı'nın Hamur, Batman'ın Beşiri, Bingöl'ün Yedisu ilçeleri ile 6 beldenin belediye başkanına rozet taktı. AK Parti'ye katılan başkanlardan 8'i YRP'den, biri İyi Parti'den, biri DEM Parti'den, biri Demokrat Parti'den, 2'si de bağımsız olarak seçilmişti. Erdoğan dün ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit ile ürkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut'u kabul etti.Kadına ve çocuğa yönelik şiddette zafiyet görüntüsüne asla izin vermeyecek, 'şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle mücadelemizi devam ettireceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin, kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye en ufak bir menfi etkisi olmamıştır. Kadınlarımızdan gönüllerini ferah tutmalarını istiyorum. Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir muhalefet partisi yoktur.AK Parti'ye kadınları eşit görmüyor iftirası atmak CHP Genel Başkanı'nın haddi de hakkı da değil. Başörtüsüne bez parçası diyenler CHP'li siyasetçilerdi. Sayın Özel kendi tarihiyle bir yüzleşsin. Kadına şiddetin en temel nedeni alkol bağımlılığı. Sayın Özel alkol tüketimini teşvik edecek vaatlerde bulunuyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.Dün Dışişleri ve Savunma Bakanlarımız Meclis'imizin kapalı oturumunda İsrail saldırganlığıyla ilgili milletvekillerimize detaylı bilgi verdi. Her iki bakanımız da idrak kapıları açık olanlar için coğrafyayı tüm netliğiyle ortaya koydu. Toplantı sonrası CHP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamaları esefle karşıladık. Tüm bölgemiz bir ateş çemberinden geçiyor. Ama bakıyorsunuz CHP Genel Başkanı ucuz polemik peşinde koşuyor. Sayın Özel'den ülke güvenliğine dair meselelerde daha olgun bir tavır beklerdik.Başkan Erdoğan bugün Arnavutluk'a gidiyor. Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapımı sona eren 10 bin kişi kapasiteli Namazgâh Camii'nin açılışına katılacak. Cami Balkanlar'ın en büyüğü olmasının yanı sıra sosyal donatıları ve yanındaki "Birlikte Yaşama Müzesi"yle de dikkat çekiyor. Erdoğan, Arnavutluk'un ardından Sırbistan'ı da ziyaret edecek. İki ülke arasında ticari ilişkiler, Kosova gerginliği, NATO ve Gazze için İsrail'e karşı ortak hareket konuları ele alınacak. Betül USTA/ ANKARA6-8 Ekim'de Kobani bahanesiyle kışkırtılan bu menfur olaylarda 761 insanımız da yaralandı. Yasin Börü ve arkadaşlarına yapılan canilikleri yüzyıl geçse bile unutmayız. Türkiye Yüzyılı'nda sırtını dağa yaslayan terör siyasetine asla ve asla yer yok. Bir elinde silah tutarak siyaset yapılmaz. 'Biz Türkiye partisiyiz' diyenlerin her fırsatta Türkiyelileştirme iddiasında bulunanların, ülkemizi uçurumun kenarına kadar getiren bu travmayla hesaplaşması gerekir.Bölgemizin de içinde bulunduğu atmosferi düşünerek, daha fazla diyaloğa ihtiyacımız var.. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bu yöndeki açıklamalarını çok kıymetli buluyoruz.