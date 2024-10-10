Yeni yasama yılının ilk grup toplantısına Yenişehirlioğlu başkanlık etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş felsefesine ve önemine vurgu yapan Yenişehirlioğlu, sivil bir Anayasa yapma konusundaki kararlılıklarını vurguladı: " Türkiye Büyük Millet Meclisi gerek kuruluş felsefesi gerek temsil ettiği değerler gerekse verdiği mücadeleler ile milli iradenin tecelligahıdır. Demokrasinin teminatı olan bu kutlu çatı, yeri geldiğinde milli mücadelenin karargâhı olmuş yeri geldiğinde darbelere göğüs gererek Gazilik ünvanıyla şereflenmiştir. Gazi Meclisimizin üzerindeki tarihi sorumluluğun hepimiz farkındayız ve gereğini yapma konusunda kararlıyız. Darbelerle hırpalanmış, art niyetli zihniyetler tarafından yıpratılmış, yamalı bohçaya dönmüş bir darbe Anayasası ile yönetilmek, demokrasi adına bedeller ödemiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışmamaktadır. Mazisi şan ve şerefle dolu olan meclisimiz, inşallah, tarihi başarılarını; sivil ve demokratik bir anayasa ile taçlandıracaktır. Yeni Anayasa yapma yetkisi de imkânı da meclisimizde mevcuttur. Bu tarihi adıma sorumluluk sahibi herkesin destek vereceğine inanıyoruz" dedi.

"FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki istikrarlı tutum ve tavrına dikkat çeken Yenişehirlioğlu, Filistin meselesinde mazlumların yanında durmaya devam edeceklerini ifade etti: "Türkiye milletimizden aldığı destek ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde güçlenmeye, başarılarını hem ulusal hem de uluslararası alanda tatbik etmeye devam etmektedir. Bizler gönül coğrafyasını kuşatan, mazlumların umudu olan, tek başına kalsa da vicdan ve merhamet kalesini koruyan, masumların yanında zalimlerin karşısında saf tutan bir ecdadın evlatlarıyız. Bu sebeple bugün; Filistin ve Lübnan'da yaşanan vahşeti görmezden gelmemiz, bu drama kayıtsız kalmamız, soykırım karşısında susmamız, mazlumların acısına sırt çevirmemiz, İsrail terörüne tolerans göstermemiz mümkün değildir. Gazze'de yaşanan dram başlayalı tam bir yıl oldu. Bu onursuz savaş olanca hızıyla devam ediyor. Ancak takvimler bir yılı devirse de zalimler Filistin'i deviremedi. Terör Devleti İsrail, Hitler özentisi Netanyahu'nun yönetiminde, bölgeyi vahşetle kasıp kavururken sessiz kalan herkes bu mülevves suça ortaktır.

"MAZLUMLARIN SESİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Dünyanın içinde geçtiği zorlu sürece dikkat çeken Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin duruşundan taviz vermeyeceğini ifade ederek sözlerine şu şekilde son verdi: "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşma; zalimin zulmünü cesurca haykırmış, mazlumların kaderini kendisini üst akıl olarak tanımlayanların tayin etmesine göz yummayacağımızın altını çizmiş ve dünyanın 5'ten büyük olduğunu en güçlü şekilde vurgulamıştır. Bugün dünya çatışma ve çözümsüzlük çıkmazında bırakılmışken, Ortadoğu'da kaos kol gezerken; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikada sergilediği istikrarlı tutum, haksızlık karşısında gösterdiği dik duruş sayesinde Türkiye, huzur ve güven iklimi içinde yoluna devam etmektedir. Milletimiz; tarih boyunca zalimlerin karşısında, mazlumların yanında, hak ve adaletin arkasında durmuştur. Gönül coğrafyasının her parçasını vatan bilmiş ve sınırları aşan bir vizyonla insanlık için daimî umut kapısı olmuştur. Binlerce yıllık devlet bakiyesine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti olarak işte bu bilinçle ve inançla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; zalimlerin hasmı, mazlumların sesi ve tüm insanlığın nefesi olmaya devam edeceğiz."

ERDOĞAN'DAN MANİSA'YA SELAM

Grup Toplantısının ardından AK Parti Grup Başkanlığında, Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ve seçim bölgesiyle alakalı değerlendirmelerde bulunan Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manisa'ya selamlarını ilettiğini belirtti.