Haberler Gündem Haberleri 2024 Nobel Edebiyat Ödülü’nü Güney Koreli Han Kang kazandı
Giriş Tarihi: 11.10.2024

2024 Nobel Edebiyat Ödülü’nü Güney Koreli Han Kang kazandı

DIŞ HABERLER
2024 Nobel Edebiyat Ödülü’nü Güney Koreli Han Kang kazandı
2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "şiirsel düzyazısı nedeniyle" Güney Koreli roman yazarı Han Kang kazandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen isim açıklandı. Açıklamaya göre, "tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı" nedeniyle Güney Koreli roman yazarı Han Kang, bu ödüle layık görüldü. 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olan Kang'ın diğer eserleri arasında ise The Vegetarian, The White Book, Human Acts ve Greek Lessons gibi dünyaca bilinen romanları yer alıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
2024 Nobel Edebiyat Ödülü’nü Güney Koreli Han Kang kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA