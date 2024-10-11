2024 Nobel Edebiyat Ödülü’nü Güney Koreli Han Kang kazandı

2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "şiirsel düzyazısı nedeniyle" Güney Koreli roman yazarı Han Kang kazandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen isim açıklandı. Açıklamaya göre, "tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı" nedeniyle Güney Koreli roman yazarı Han Kang, bu ödüle layık görüldü. 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olan Kang'ın diğer eserleri arasında ise The Vegetarian, The White Book, Human Acts ve Greek Lessons gibi dünyaca bilinen romanları yer alıyor.