Adnan Oktar bir sonraki duruşma mahkemeye gelecek

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü 'örgütü' aktif tutmak ve yeni üyeler kazandırmak amacıyla avukatlar aracılığıyla yeniden çalışmaya başladığı tespit edilmişti. Tespit üzerine başlatılan soruşturma sonunda aralarında örgüt lideri Adnan Oktar'ın da olduğu 20 kişi hakkında dava açılmıştı.

Dava bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Adnan Oktar duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da mahkemede hazır bulundu. Adnan Oktar, suçsuz olduğunu savunma devam etti.



"MASUM GENÇ KIZLAR KENDİ ARALARINDA BAĞLANTI İÇİNDELER"



Oktar, "Tutuklanacak bir konu yok. Masum genç kızlar kendi aralarında bağlantı içindeler. Hepsi birbirini seviyor. 'Neden bir aradasınız' diyorlar. Gasp yok, tehdit yok, şantaj yok. Bunu siz de biliyorsunuz. Benim arkadaşlarım hiçbir suç işlemedi. Benim de tutuklanmam için neden yok" şeklinde konuştu.



İDDİALI SAVUNMA



Oktar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını 15 günde durdurabileceğini iddia ederek "Ben vatanını, milletini seven, Türkiye'nin iyiliği için hareket eden bir insanım" diye konuştu. Cinsel istismar iddialarının asılsız olduğunu, cezasının 10 bin yıla çıkmasının umurunda olmadığını belirten Oktar, verilen kararın bozulacağından ve aleyhine dava kalmayacağından emin olduğunu iddia etti.



CEZAEVİNDEN MAHKEMEYE GETİRİLECEK



Diğer sanıkların da beyanlarını alan mahkeme, Adnan Oktar'ın tutukluluk hali ile tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. Heyet, Adnan Oktar'ın bir sonraki duruşmada mahkemede hazır edilmesi için tutuklu bulunduğu Van Cezaevine müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.