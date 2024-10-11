Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e ’Hatay’ tepkisi: Sana tavsiyem İzmir’e bak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, yeniden göreve geldiği 2 Temmuz'dan bu yana daha yaşanabilir bir İstanbul için önemli adımlar attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 12 yıl önce başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğiyle İstanbul'a 905 bin ev ve dükkanı dönüştürdüklerini aktaran Kurum, şu anda kentin 39 ilçesinde 180 bin konut, ev ile iş yerinin yenilendiğini kaydetti.